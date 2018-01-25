Трамп заявил о прекращении помощи палестинцам из-за «неуважения»

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона откажется от предоставления помощи Палестинской национальной автономии из-за того, что палестинцы проявили «неуважение», передает Reuters.

«Они выказали к нам неуважение», — сказал Трамп.

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В частности, отметил он, руководство ПНА отказалось от встречи с вице-президентом США Майком Пенсом после решения о переносе посольства США в Израиле. Трамп подчеркнул, что США не будут предоставлять палестинцам финансовую помощь, пока представители ПНА не сядут за стол переговоров.

Ранее сообщалось, что Пенс провел переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.