Секретная служба США задержала вооруженного человека у Белого дома

Сотрудники Секретной службы США задержали у здания Белого дома в Вашингтоне вооруженного мужчину. Об этом сообщает Washington Examiner .

Отмечается, что охрана обнаружила около Белого дома автомобиль с подозрительным человеком.

«Мужчина арестован за нахождение около Белого дома с заряженным оружием», — говорится в сообщении.

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Ему предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия.

В ноябре американская секретная служба сообщила о задержании нарушителя, который пытался проникнуть на территорию Белого дома.