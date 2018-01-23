Эксперт: президент Аргентины подтвердит курс на стратегическое партнерство с Россией

Главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин рассказал, чего можно ждать от встречи Макри и Путина, передает НСН.

«Макри пришел к власти недавно, победив на выборах. Он представлял оппозиционную силу левоцентристскому правительству Кристины Фернандес де Киршнер. Его курс скорее можно назвать скорее неолиберальным, нежели государственническим. Отношения с Россией у Аргентины при последних правительствах были достаточно хорошими. Даже говорилось, что мы достигли уровня стратегического партнерства.

Об этом говорила де Киршнер, когда приезжала к нам. Об этом заявила и министр иностранных дел нынешнего правительства, которая также была в Москве. Думаю, нынешний визит президента Аргентины подтвердит эту линию на стратегические отношения с Россией», — сказал он.