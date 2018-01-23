Депутат: у Великобритании началась русофобская истерия

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал безосновательными заявления Генштаба ВС Великобритании о возможной угрозе Европе по стороны РФ, передает НСН.

«Никаких поводов и причин для того, чтобы делать такие заявления, нет. Тем более, это полная глупость и абсурд, что Москва готовит какие-то действия. Это все метания, истерия русофобская. Повторю, никаких оснований для этого нет», — подчеркнул он.

Глава Генштаба ВС Великобритании генерал Ник Картер заявил, что Россия угрожает безопасности Европы и может неожиданно начать «враждебные действия». Выступая в Королевском институте вооруженных сил, он также отметил, что РФ в ходе военной операции в Сирии получила «великолепный боевой опыт», испытала более 150 видов вооружения и оснащения.