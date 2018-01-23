Глава МИД Испании пообещал найти Пучдемона в багажнике при пересечении границы
Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо сообщил об усилении охраны границ в связи с возможным возвращением экс-главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона, сообщает телеканал Antena 3.
В интервью телеканалу министр охарактеризовал Пучдемона как человека, который «ведет себя безответственно и переходит все допустимые границы». По его словам, испанские власти обеспокоены, потому что от экс-главы правительства Каталонии можно ожидать чего угодно.
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«Мы приложим все усилия, чтобы он (Пучдемон – Газета.Ru) не смог пересечь границу даже в багажнике машины», — заявил Соидо.
Ранее Карлес Пучдемон приехал в Копенгаген.