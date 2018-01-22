Лавров: Россия пригласила для участия в Конгрессе нацдиалога Сирии всех основных игроков

Россия пригласила для участия в Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи всех представителей сирийского общества. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

«Мы пригласили для участия в Конгрессе всех основных региональных и международных внешних игроков. Мы старались сформировать список приглашенных на сочинский конгресс таким образом, чтобы цель собрать под одной крышей всех представителей сирийского общества, как правительства, так и оппозиции, была достигнута», – заявил Лавров на встрече с главой объединенной делегации сирийской оппозиции Насром аль-Харири.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российская сторона готова наращивать взаимодействие по Сирии.