В МИД назвали провокацией слова Кишинева о намерении взыскать с России деньги за «оккупацию»

Замглавы МИД России Григорий Карасин назвал провокацией заявления властей Молдавии о намерении выставить счет Москве за «оккупацию» Приднестровья, сообщает РИА «Новости».

Ранее спикер парламента Молдавии Андриан Канду заявил, что Молдавия собирается обратиться в международную юридическую компанию, которая подсчитает, какие финансовые потери понесла страна от присутствия российских военных в регионе в течение 25 лет.

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«В конце года благодаря усилиям международного сообщения, усилиям Тирасполя, Кишинева достигнуты определенные позитивные решения. Вот на них надо ориентироваться, а не на подобные призывы-провокации», — сказал Карасин.

Он также предложил «оставить это на совести того, кто это заявил».