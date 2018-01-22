Порошенко рассказал о символическом подарке на день рождения

Президент Украины Петр Порошенко во время торжественных мероприятий по случаю Дня соборности Украины рассказал о подаренном ему на день рождения подарке. Выступление опубликовано на его сайте.

Он говорил, что украинцам стоит прочесть труды гетмана Павла Скоропадского, главы Директории УНР Симона Петлюры и анархиста Нестора Махно.

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«В прошлом году «Воспоминаниями» Павла Скоропадского я был настолько поражен, что настойчиво советовал прочитать их всем политикам, чиновникам, депутатам. Мне же на день рождения подарили контрпропагандистскую брошюру Симона Петлюры, которая имеет символическое название «Московская вошь». Она, хочу подчеркнуть, совсем не ксенофобская, потому что есть в ней и самокритичный раздел «Свои гниды», — сказал Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко оговорился и заявил, что землю Донбасса топчет «сапог украинского оккупанта»