В ПАСЕ обвинили Россию в шантаже

Представитель группы либерал-демократов в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) датчанин Майкл Ааструп Йенсен обвинил Россию в шантаже, сообщает РИА «Новости».

По мнению представителя, Россия шантажирует Совет Европы путем неуплаты взноса.

«Если диалог с россиянами есть, это прекрасно, но если это дурной предлог для того, чтобы играть в игру шантажа, в которую играют россияне. С одной стороны, они говорят: «мы не хотим выплачивать взносы в организации при условии, что действуют санкции против нашей парламентской делегации», тогда это очень плохо», — отметил Йенсен.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ утвердила нового председателя.