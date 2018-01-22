Два вице-губернатора Приморья покидают посты

Двое приморских вице-губернаторов, Геннадий Сыромятнов и Алексей Сухов, покинут занимаемые должности 1 февраля, передает РИА «Новости».

«Как сообщили в департаменте государственной гражданской службы и кадров, с 1 февраля 2018 года от должности вице-губернаторов Приморского края по собственному желанию освобождены Геннадий Сыромятнов и Алексей Сухов», — сообщили в администрации приморья.

Отмечается, что данное решение вице-губернаторов связано с переходом на новое место работы.