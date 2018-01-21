Песков рассказал о ежедневных занятиях Путина спортом

Президент России Владимир Путин ежедневно занимается спортом — ходит в спортзал и бассейн, на хоккей и немного занимается борьбой, передает РИА «Новости» заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Это бассейн, это спортзал, это хоккей, немножко борьбы, он сохраняет, то есть, он занимается каждый день», — сказал Песков в интервью в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» в эфире телеканала «Россия 1».

Реклама

Песков рассказал, что так же старается заниматься спортом регулярно.

«Тоже занимаюсь, занимаюсь, стараюсь заниматься регулярно … Корю себя за то, что не делаю это каждый день, как Путин … у него-то времени еще меньше, чем у нас. Но, тем не менее, он в этом плане человек такой, регулярный, и ну, собственно, приходится на него равняться в этом», — добавил он.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что его семья в воскресенье предпочитает посещать баню.