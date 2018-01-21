Лавров назвал беспрецедентной заряженность на русофобию в США

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нынешняя «заряженность на русофобию» является беспрецедентной. Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

«Эта заряженность на русофобию, действительно, беспрецедентна. Такого не было во времена «холодной войны». Там были какие-то правила, взаимные приличия. Сейчас все приличия отброшены в сторону», — сказал Лавров.

Реклама

Он также назвал санкции США против России безосновательными и бессмысленными.

Ранее Сергей Лавров заявил, что США создают альтернативные органы власти в Сирии, а это противоречит обязательствам Вашингтона.