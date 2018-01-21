Чавушоглу сравнил Францию с террористами за намерение созвать заседание Совбеза ООН

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ответил на заявление главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана о необходимости созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за ситуации в Сирии, сообщает турецкий телеканал NTV.

«Если Франция или другая страна поднимет этот вопрос на Совбезе ООН, она окажется в положении страны, которая стоит рядом с террористами. Мы не видим возможности обсуждения нашей операции в Африне в ООН», — сказал Чавушоглу.

Ранее Франция призвала Турцию действовать в Сирии сдержанно.