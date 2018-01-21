В Госдуме назвали «конфронтацией» план Молдавии потребовать от России миллиарды

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин заявил, что планы Молдавии потребовать от России компенсацию за «оккупированное» Приднестровье являются актом конфронтации. Об этом сообщает RT.

«Это акт конфронтации по отношению к нашей стране и в целом по отношению к мировому сообществу. Российские миротворческие силы выполняют функции по своему прямому предназначению — это недопущение вооруженного конфликта, который был в свое время в Приднестровье. И только присутствие российских миротворцев позволяет сегодня выдержать пусть хрупкое, но мирное сосуществование в регионе», — сказал Швыткин.

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Он отметил, что это показывает нежелание молдавского парламента следовать курсу, выбранному президентом страны Игорем Додоном.

«К великому сожалению, они сегодня ищут внешнего врага в лице России, отвлекаясь от насущных проблем. Это, безусловно, делается по указке Запада, США. Делается и в угоду сопредельной Румынии. Но всяческие попытки выдавить наших миротворцев, на мой взгляд, обречены на провал. Это недопустимо, поскольку мы выполняем в соответствии со всеми нормами международного права задачи по защите мира на данном участке», — добавил депутат.

Ранее сообщалось, что спикер парламента Молдавии Андриан Канду обвинил Россию в нарушении международного права из-за размещения миротворческих сил в Приднестровье.