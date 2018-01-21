Пушков отреагировал на желание Молдавии выставить России счет за «оккупацию»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал «типичной логикой паразитов» желание Молдавии выставить России счет за «оккупацию» Приднестровья. Об этом он написал в твиттере.
«В Молдавии хотят получить с России миллиарды за мифическую «оккупацию Приднестровья»? Типичная логика паразитов: выдумать предлог и кричать «дайте деньги»! Потуги, обреченные на провал. Пусть даже не думают. Так можно вообще российского рынка лишиться и остаться ни с чем», — отметил Пушков.
Ранее спикер парламента Молдавии Андриан Канду в интервью газете Latvijas Avize назвал российских миротворцев в Приднестровье «оккупационными силами» и обвинил Россию в нарушении международного права.