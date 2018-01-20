Закон о реинтеграции Донбасса не принят

Бывший народный депутат Верховной рады Владимир Олейник сообщил, что украинские парламентарии не приняли закон о реинтеграции Донбасса, передает «Корреспондент.net».

«В четверг за принятие Закона о реитеграции Донбасса проголосовало 280 депутатов Верховной Рады Украины. Народные избранники оперативно отдали голоса за Закон, противоречащий Конституции страны, и по сути дела, развязывающий полномасштабную войну против своего народа. Но здравый смысл не полностью покинул стены Парламента. Народные депутаты Украины Александр Вилкул, Юрий Бойко и Михаил Папиев из Оппозиционного блока внесли проект постановления об отмене решения парламента, о принятии преступного закона», — цитирует издание слова Олейника.

Реклама

Отмечается, что в случае, если за отмену закона проголосуют 226 депутатов, он будет аннулирован.

«Что позволяет мне говорить том, что преступный закон еще не подписан? Документ огромной политической важности рассматривался в Парламенте Украины два дня. В него было внесено 673 поправки и уточнения. Технически оформить документ к подписанию спикером и президентом страны за одну ночь просто невозможно», — отметил Олейник.

Он также назвал отсутствие закона на сайте Верховной рады и комитетов парламента «аргументом в пользу неготовности закона к подписи».

Ранее сообщалось, что Лавров раскритиковал закон о реинтеграции Донбасса‍.