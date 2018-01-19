Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил построить мост между Великобританией и Францией через пролив Ла-Манш. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на собственные источники.

Джонсон выступил с такой инициативой во время встречи британских и французских министров в Королевской военной академии в Сандхерсте.

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«Невероятно, что две из крупнейших экономик мира связаны только одной железнодорожной веткой, хотя они находятся всего лишь в 20 милях друг от друга», — заявил Джонсон.

По данным источников, французский президент Эмманюэль Макрон поддержал эту идею.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон назвал ракетную программу КНДР главной угрозой мира с начала атомной эры.