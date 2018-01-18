Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса

Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает УНН.

В документе Россия называется «государством-агрессором», а неподконтрольные районы Донецкой и Луганской области и Крым определяются как «временно оккупированные территории». Ответственность за весь материальный ущерб в этих районах Украина также перекладывает на Россию.

Помимо этого, как передает «Украинская правда», Киев будет признавать только два документа с этих территорий: свидетельство о рождении и смерти.