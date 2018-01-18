Рада вновь не поддержала разрыв дипотношений с Россией

Верховная рада Украины вновь отказалась внести правку о денонсации договора о дружбе и сотрудничестве с Россией в закон о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости»

За принятие поправки выступили 104 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Реклама

Накануне Рада также отказалась внести поправку о разрыве дипотношений с Россией в закон о Донбассе.

Верховная рада третий день рассматривает во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса.