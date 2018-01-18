Нижняя палата парламента Британии приняла закон о Brexit
Палата общин парламента Великобритании приняла законопроект о Brexit, сообщает Sky News.
За закон проголосовали 324 парламентария, против были 295.
«Мы довольны тем, что законопроект успешно прошел этот этап утверждения в парламенте», — заявил министр по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис.
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По его словам, рассмотрение проекта в палате лордов пройдет в конце января.
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