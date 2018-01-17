Адвокат: Янукович намерен вернуться на Украину

Экс-президент Украины Виктор Янукович намерен вернуться в страну, передает РИА «Новости» заявление его адвоката Виталия Сердюка.

«Безусловно, (Янукович — ред.) имеет намерение вернуться на Украину. Пребывание на территории России является временной, вынужденной мерой», — сказал Сердюк.

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Он выразил надежду, что обстоятельства, по которым Янукович уехал, будут «или решены, или отпадут». При этом адвокат отметил, что Янукович находится в России на законных основаниях.

Ранее сообщалось, защита экс-президента Украины Виктора Януковича намерена обратиться в Госдепартамент США из-за попыток прокуратуры отстранить ее от судебного процесса.