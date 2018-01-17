В Раде попросили провести психиатрическую экспертизу Поклонской

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что потребовал от научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского провести принудительную психиатрическую экспертизу депутата Госдумы России Натальи Поклонской. Об этом он написал в своем фейсбуке.

По его словам, такое решение он принял после того, как Поклонская направила заявление на имя генпрокурора Украины Юрия Луценко, в котором попросила начать расследование в отношении ряда нынешних украинских политиков и чиновников.

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«Из-за этого я сегодня обратился в российский государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского с требованием незамедлительно провести принудительную психиатрическую экспертизу псевдо-депутата Госдумы Натальи Поклонской», — написал Мосийчук.

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко предложил Поклонской приехать в Киев и получить ответы на интересующие ее вопросы.