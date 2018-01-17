Поклонская ответила на приглашение приехать в Киев

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская в ответ на приглашение прибыть в Киев призвала Генпрокуратуру Украины прекратить заниматься одурманиванием украинского народа, передает РИА «Новости».

«Предполагаю, что подобный красноречивый, но далекий от сути ответ с щедрым предложением компенсации проезда в Киев связан с непродолжительным периодом службы пресс-секретаря в органах прокуратуры. Предлагаю вернуться к существу моего заявления и рассмотреть его в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством, а не продолжать заниматься одурманиванием и уничтожением украинского народа и страны, превращая ее в руины хваленой «евроинтеграции», — сказала Поклонская.

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Поклонская ранее направила заявление на имя генпрокурора Украины Юрия Луценко, в котором попросила начать расследование в отношении ряда нынешних украинских политиков и чиновников.

В свою очередь официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко предложил Поклонской приехать в Киев и получить ответы на интересующие ее вопросы.