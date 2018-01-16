Медики насчитали шесть огнестрельных ранений у убитого в Косово Ивановича

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Сербский политики Оливер Иванович скончался от шести огнестрельных ранений из пистолета югославского производства. Об этом сообщил директор больницы в Северной Косовска-Митровице Милан Иванович, передает агентство «Танюг».

Уточняется, что речь идет о пистолете Zastava М70.

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«Есть шесть входных отверстий и четыре на выходе, две пули остались в теле», — сказал Милан Иванович.

По его словам, все ранения расположены в нижней части грудной клетки.

Ранее сообщалось, что в Косово застрелен сербский политик Оливер Иванович.