Медики насчитали шесть огнестрельных ранений у убитого в Косово Ивановича
Сербский политики Оливер Иванович скончался от шести огнестрельных ранений из пистолета югославского производства. Об этом сообщил директор больницы в Северной Косовска-Митровице Милан Иванович, передает агентство «Танюг».
Уточняется, что речь идет о пистолете Zastava М70.
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«Есть шесть входных отверстий и четыре на выходе, две пули остались в теле», — сказал Милан Иванович.
По его словам, все ранения расположены в нижней части грудной клетки.
Ранее сообщалось, что в Косово застрелен сербский политик Оливер Иванович.