ЦИК назвал число участников президентской гонки

На данный момент в избирательной кампании на пост президента России принимают участие 17 кандидатов, среди которых два самовыдвиженца и 15 партийных кандидатов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена ЦИК Евгения Шевченко.

«На сегодняшний день получается, что в общей сложности в президентской гонке в том или ином качестве участвуют 17 кандидатов, включая представителя ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского и представителя КПРФ Павла Николаевича Грудинина. Всего участвуют два самовыдвиженца и представители 15 партий», – заявил Шевченко.

Ранее ЦИК завершил прием документов от кандидатов в президенты России.