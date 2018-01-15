Саакашвили не поверил в обещание Порошенко не вредить России

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал опубликованное в СМИ «обязательство» президента Украины Петра Порошенко не вредить интересам России. Это заявление политик сделал на своем фейсбуке.

«Я не графолог, чтобы сопоставлять почерк. И все же при том, что я считаю президентсво Порошенко на этом этапе уже очень вредным для страны, не могу поверить, чтобы он был таким глупым, чтобы оставить такой официальный документ о сотрудничестве с ФСБ», – написал Саакашвили.

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Ранее телеканал «Рустави-2» опубликовал копии обращений президента Украины в ФСБ, которые были направлены в ведомство в феврале 2007 года в связи с тем, что Порошенко не был допущен на территорию России.

Также сообщалось, что депутат Верховной рады Виталий Куприй собирался направить запрос в СБУ по факту «государственной измены» Саакашвили.