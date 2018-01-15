Кондолиза Райс: Ким Чен Ын на самом деле довольно умен

Бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс сказала, что считает лидера Северной Кореи Ким Чен Ына «довольно умным», сообщает CNN.

Об этом она заявила в программе The Axe Files в телеэфире канала.

«Подход к Южной Корее был разумным; решение принять участие в Олимпиаде тоже. Я думаю, что он находится в большей изоляции, чем его отец. Возможно, он более безрассуден. Иногда я думаю, действительно ли он верит в это, когда говорит: «Я могу уничтожить США», потому что, кажется, каждого, кто сообщает ему что-то, чего он не хочет слышать, убивают. А это демотивирует говорить ему правду», – сказала Райс.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал «фейком» свои слова о хороших отношениях с Ким Чен Ыном.