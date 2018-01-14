Сенатор: в Киеве обеспокоены числом уезжающих в Россию украинцев

На Украине обеспокоены большим количеством сограждан, выезжающих в Россию, передает РИА «Новости» заявление сенатора от Севастополя Ольги Тимофеевой.

«С Украины в Россию уехало большое количество жителей страны, и власти боятся, что они не вернутся. Потому что к уровню опасности «горячих точек» приближается уже сама Украина», — сказала Тимофеева.

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По ее словам, Украина встретила Новый год с новыми старыми мифами про Россию.

Ранее государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц поставил Россию в один ряд с такими странами, как Сирия, Сомали и Ливия.