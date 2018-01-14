В украинском МИДе Россию поставили в один ряд с Сомали и Сирией

Государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц поставил Россию в один ряд с такими странами, как Сирия, Сомали и Ливия. Об этом он написал в твиттере.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что в Ливии освободили украинского врача, ранее захваченного в плен.

Реклама

«В очередной раз просим украинцев не ехать в опасные страны: Ливию, Сирию, Йемен, Сомали, Россию. Наши консулы там очень ограничены в возможностях помочь, хоть и делают невозможное, как в этом ливийском случае», — написал Заяц.

Ранее СБУ заявила об «охоте» на украинцев в России.