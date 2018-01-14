Трамп назвал «фейком» свои слова о хороших отношениях с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что газета The Wall Street Journal неверно истолковала его слова об отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он написал в твиттере.

«The Wall Street Journal ложно заявила, что я сказал им: «У меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном». Очевидно, что я не говорил этого. Я сказал, что хотел бы хороших отношений с Ким Чен Ыном — большая разница. К счастью, сейчас мы записываем беседы с репортерами... Им (журналистам. — «Газета.Ru») просто нужна была сенсация. Фейк!» — написал Трамп.

Ранее газета привела цитату Трампа, который якобы сказал о «хороших отношениях» с северокорейским лидером.