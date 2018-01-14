Экс-информатор WikiLeaks баллотируется в сенат США

Экс-информатор WikiLeaks Челси Мэннинг планирует выдвинуть свою кандидатуру от Демократической партии США на выборах в сенат, передает Reuters.

В качестве основного конкурента Мэннинг выступит сенатор Бен Кардин, дважды избиравшийся от штата Мэриленд.

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Американского военного Брэдли Мэннинга арестовали в мае 2010 года по подозрению в передаче WikiLeaks более 700 тыс. военных и дипломатических документов. Он был приговорен в 2013 году к 35 годам лишения свободы. В тюрьме он подал заявление о смене имени и пола. Мэннинг вышла на свободу в мае этого года.

Ранее сообщалось, что Гарвард отменил приглашение для Челси Мэннинг на должность преподавателя.