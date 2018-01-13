Памфилова не исключила удлиненный бюллетень

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что для публикации фамилий кандидатов в президенты России, может понадобиться длинный бюллетень. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Вот гипотетически представим, сейчас у нас собирают подписи 12 человек (от партий) плюс два самовыдвиженца, и два еще у нас внесены фактически в бюллетень, вот считайте, — значит, максимальное количество, которое может быть в бюллетене на сегодняшний день — 16», — сказала Памфилова в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

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По ее словам с учетом того, что до полуночи еще придут представители нескольких партий, «может быть и больше — от двух до 20 где-то».

Памфилова при этом отметила, что не берется в настоящее время утверждать, поместятся ли фамилии всех кандидатов в президенты на бюллетене форматом в один лист.

Ранее сообщалось, что ЦИК завершил прием документов от кандидатов в президенты России.