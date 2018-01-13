Канада расширила санкции против КНДР

Канада ужесточила санкции против КНДР. Об этом сообщает пресс-служба канадского МИДа.

Власти Канады запретили своим гражданам предоставлять финансовые услуги КНДР и ее гражданам, а также арестовали имущество и денежные активы Северной Кореи на своей территории.

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Кроме того, Канада запретила регулярное транспортное сообщение и транзит самолетов и кораблей КНДР через свою территорию.

Ранее Европа и США расширили санкции против КНДР, на что глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что у страны не будет трудностей, даже если такое положение продлится 100 лет.