Новая обложка The New Yorker обыграет слова Трампа о «вонючей дыре»
Обложка нового выпуска журнала The New Yorker обыгрывает слова президента США Дональда Трампа о том, что некоторые страны являются «вонючими дырами».
Изображение художника Энтони Руссо, которое будет размещено на обложке, называется «В дыре». На нем виден верх головы человека с прической, похожей на прическу президента США, который стоит в яме.
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Выпуск поступит в продажу 22 января.
Ранее сообщалось, что Трамп не ответил на вопросы о расизме на мероприятии в честь Мартина Лютера Кинга.