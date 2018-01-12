Источник: Трамп в последний раз отложит санкции по иранской ядерной программе

Президент США Дональд Трамп собирается в последний раз отложить на неопределенное время санкции в отношении Ирана, связанные с ядерной программой этой страны, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного политика из администрации президента.

Кроме того, отмечается, что Трамп намерен следовать соглашениям по ядерной сделке с Ираном с учетом «более жестких требований» к этой стране и рассмотрит возможность не выходить из сделки, если она будет подкреплена переговорами с европейцами.

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По данным агентства, Трамп также хочет внести поправки в закон США по Ирану, в которых будет сказано, что план строительства ракет большой дальности неотделим от ядерной программы этой страны.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон попытался убедить Трампа в важности ядерной сделки с Ираном.