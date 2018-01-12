Незаконные грузы в КНДР будут перехватывать корабли США и еще 16 стран

США и еще 16 стран подписали совместное заявление в поддержку резолюций Совета Безопасности ООН, предписывающих перехватывать грузы и суда, нарушающие эмбарго в отношении КНДР, сообщает государственный департамент США.

Документ, помимо США, подписали Япония, Великобритания, Германия, Австралия, Аргентина, Канада, Дания, Франция, Греция, Италия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша и Сингапур и Республика Корея. Они обязуются инспектировать подозрительные суда, уничтожать задержанные грузы, если они попадают под санкции ООН, а также не допускать передачу или продажу запрещенных товаров в КНДР и из нее.

Ранее Европа и США расширили санкции против КНДР, на что глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что у страны не будет трудностей, даже если такое положение продлится 100 лет.