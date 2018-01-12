В ООН слова Трампа о мигрантах назвали «расистскими»
В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека назвали высказывания президента США Дональда Трампа о мигрантах из Гаити и других африканских стран «расистскими» и подстрекающими к ксенофобии, сообщает Reuters.
Речь идет о словах американского президента, в которых он называет мигрантов из этих стран выходцами из «вонючих дыр».
Во время брифинга в Женеве представитель ведомства Руперт Колвилл назвал замечания Трампа «шокирующими и постыдными».
«Нельзя списывать со счетов целые страны и континенты как «вонючие дыры», чье не белое население не приветствуется из-за цвета кожи», — подчеркнул Колвилл.
Ранее сообщалось, что США при Трампе приняли наименьшее число беженцев со времен терактов 11 сентября.