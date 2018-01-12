В МИД анонсировали поездку Лаврова в Нью-Йорк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Нью-Йорк 18-19 января, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова в ходе брифинга.
Отмечается, что Лавров примет участие в заседании СБ ООН, организованном Казахстаном и посвященном тематике нераспространения и построения регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии.
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Также министр встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и проведет ряд других двусторонних встреч.
Ранее Сергей Лавров рассказал о подготовке заседания российско-иранской межправкомиссии.