В МИД анонсировали поездку Лаврова в Нью-Йорк

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Нью-Йорк 18-19 января, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова в ходе брифинга.

Отмечается, что Лавров примет участие в заседании СБ ООН, организованном Казахстаном и посвященном тематике нераспространения и построения регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии.

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Также министр встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и проведет ряд других двусторонних встреч.

Ранее Сергей Лавров рассказал о подготовке заседания российско-иранской межправкомиссии.