ЦИК зарегистрировал Грудинина кандидатом в президенты России

ЦИК зарегистрировал в качестве кандидата на президентских выборах Павла Грудинина, выдвинутого КПРФ, передает РИА «Новости».

Отмечается, что он стал вторым официально зарегистрированным кандидатом на выборах, которые состоятся в марте 2018 года.

«Центральная избирательная комиссия постановляет зарегистрировать кандидата на должность президента России Павла Николаевича Грудинина, 1960 года рождения, выдвинутого политической партией «Коммунистическая партия Российской Федерации», — указано в постановлении ЦИК.

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Как рассказал на заседании ЦИК член комиссии Борис Эбзеев, разрешение открыть избирательный счет было дано кандидату еще 29 декабря. В начале января он предоставил сведения о доходах и наличии счетов в зарубежных банках. По словам Эбзеева, таких счетов было пять, все в Австрии. «Сейчас все эти счета закрыты», - уточнил член ЦИК Евгений Колюшин.

«У нас нет ни малейшего основания в настоящее время отказывать Павлу Николаевичу в его исканиях принять участие в выборах на должность президента Российской Федерации, - цитирует Эбзеева «Российская газета». - Предлагаю зарегистрировать его в качестве кандидата на должность президента Российской Федерации».

Грудинин поблагодарил ЦИК за работу, в том числе — по проверке его зарубежных счетов.

Ранее сообщалось, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский официально стал первым кандидатом в президенты.