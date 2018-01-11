Сенатор: Россия не примет участия в работе ПАСЕ из-за дискриминации

Россия не будет участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы, пока ПАСЕ не внесет изменения в свой регламент о недопустимости дискриминации в отношении национальных делегаций, заявил член делегации Совета Федерации в ПАСЕ Алексей Александров. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По общему нашему решению, если ПАСЕ не изменит свои правила, которые запрещали бы дискриминацию национальных делегаций, мы не будем участвовать в работе Ассамблеи», – сказал Александров.

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Он отметил, что ключевой в данном вопросе является позиция ПАСЕ, и если соответствующие поправки в регламент Ассамблеи будут внесены, Россия готова продолжить свою работу в рамках этой структуры.

Александров пояснил, что по умолчанию, пока не происходит положительных перемен в работе ПАСЕ, Россия будет отказываться от участия в работе Ассамблеи. По его словам, ПАСЕ пока принципиально не принимает такое решение, так как это может нарушить общую политику санкционного давления на Россию.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что из-за ПАСЕ Совет Европы вступил в фазу острого кризиса, и предложил «теперь платить» взносы Украине вместо России.