Трамп заявил о возможности возвращения США в соглашение по климату

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна может вновь присоединиться к Парижским соглашениям по климату, сообщает «Интерфакс».

«Парижское соглашение по климату (...) было очень несправедливо по отношению к США. Нам было очень сложно заниматься бизнесом. Это унесло много наших ценных активов», — сказал Трамп в ходе совмесной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг.

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Он отметил, что, тем не менее, США, возможно, могут вернуться в соглашение.

В ноябре президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, почему Трамп не посетит саммит по вопросам климата в Париже.