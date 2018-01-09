Защита Януковича намерена обратиться в Госдеп

Защита экс-президента Украины Виктора Януковича намерена обратиться в Госдепартамент США из-за попыток прокуратуры отстранить ее от судебного процесса сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на адвоката Януковича Виталия Сердюка.

«Безусловно, мы будем оставаться во всех процессах. Я обращаю внимание, что решение о привлечении нас к дисциплинарной ответственности и попытка забрать адвокатское свидетельство — это уже второй шаг власти. ... Поэтому мы обратимся в международные организации, к послам, также планируется обращение к Госдепу США с просьбой обратить внимание на эту незаконную ситуацию, обратить внимание на несоответствие действий Украины европейским стандартам и мировым стандартам правосудия», — сказал он.

Ранее бывший вице-президент США Джо Байден в своих мемуарах рассказал, что убедил экс-президента Украины Виктора Януковича покинуть страну.