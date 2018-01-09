В Госдуме предложили сократить новогодние каникулы чиновникам

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил сократить новогодние каникулы для российских парламентариев и чиновников, сообщает РИА «Новости».

«Чиновники и депутаты могли бы отдохнуть первого и второго числа, а потом организовывать для абсолютного большинства граждан и культурные, и спортивные, и массовые, и другие мероприятия. Вот кому я бы предложил сократить эти каникулы, начиная с себя и чиновников», — заявил Нилов.

Ранее стало известно, что в Госдуме создали группу для изучения конфликтов интересов депутатов.