Премьер Польши отправил в отставку главу МИД

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский отправлен в отставку, сообщает РИА «Новости».

О соответствующем решении объявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Глава польского кабмина представил решение президенту страны Анджею Дуде в ходе торжественной церемонии в Варшаве. Ващиковский на церемонии не присутствовал, он покинул президентский дворец за несколько минут до ее начала.

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Позже присягу министра иностранных дел Польши принес Яцек Чапутович, ранее занимавший должность замгоссекретаря МВД.

Ранее Моравецкий отправил в отставку министра обороны страны Антони Мачеревича.