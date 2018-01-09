Слуцкий: Россия готова стать посредником в переговорах между Сеулом и Пхеньяном

Глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия готова выступить посредником в переговорном процессе между КНДР и Южной Кореей. Об этом он заявил «Газете.Ru».

Он отметил, что с большой вероятностью для дальнейшего продвижения диалога потребуются усилия и международных посредников.

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«С учетом того, что данное досье непосредственно затрагивает интересы России, в первую очередь по причине территориальной близости, Россия может выступить в такой роли. Мы находимся в максимально конструктивных отношениях с обеими странами», — сказал Слуцкий.

Он добавил, что США, по его мнению, «должны сейчас свернуть антипхеньянскую риторику, перестать провоцировать КНДР и дождаться первых результатов межкорейских переговоров».