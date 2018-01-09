В Госдуме создали группу для изучения конфликтов интересов депутатов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о создании рабочей группы по изучению вопросов, связанных с конфликтами интересов депутатов, передает РИА «Новости».

«Задача рабочей группы, созданной советом Государственной Думы, — изучить вопросы, связанные с конфликтами интересов, и, если потребуется, внести предложения по изменению законодательства в области борьбы с коррупцией, касающиеся принятия решений с участием депутатов, будь это участие в принятии законов или обращения в разные структуры в виде депутатских запросов», — заявил Володин.

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По словам Володина, поводом для создания группы стало «обсуждение тем, связанных с конфликтом интересов, которые касались наших коллег, и понимание, что есть несовершенство закона».

Володин уточнил, что с инициативой создать рабочую группу к нему обратилась зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская «по итогам рассмотрения вопроса, касающегося одного из депутатов».