Северная и Южная Корея начали переговоры на высоком уровне

В пункте переговоров Пханмунджом в южной части демилитаризованной зоны начались переговоры о возможностях улучшения отношений между КНДР и Республикой Кореей, передает агентство «Ренхап».

Делегацию Южной Кореи возглавил министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюн, делегацию КНДР возглавляет председатель комитета КНДР по мирному объединению родины Ли Сон Гвон.

Реклама

Переговоры проходят в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что МОК продлил срок регистрации для спортсменов из КНДР на ОИ-2018 в Южной Корее.