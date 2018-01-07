Глава ЦРУ заявил о вере в профессионализм Трампа

Глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что у него нет никаких сомнений в профессионализме президента Дональда Трампа. Об этом он рассказал Fox News.

«Я знаю, о чем говорю, я общаюсь с президентом каждый день. Мы говорим о сложных темах, президент в этом разбирается, задает важные вопросы», — рассказал Помпео.

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По его словам, Трамп всегда обсуждает информацию, которую узнает на брифингах ЦРУ.

Ранее Дональд Трамп поздравил сотрудников ЦРУ и директора ведомства Майка Помпео с хорошей работой, которая помогла российским спецслужбам предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.