Захарова рассказала, есть ли у нее приятели в Госдепартаменте

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, есть ли у нее приятели в Госдепартаменте США, сообщает RT.

«У нас были очень конструктивные отношения с Дженнифер Псаки (бывший официальный представитель Госдепа. — «Газета.Ru»), было приятно с ней работать как с человеком. Это я могу точно сказать, и я никогда этого не скрывала», — сказала Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России посоветовала постпреду США при ООН Никки Хейли поделиться американским опытом разгона протестных акций.