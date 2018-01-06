Трамп дал оценку своим умственным способностям

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере отреагировал на критику его умственных способностей, связанную с выходом книги Майкла Вольфа «Огонь и ярость».

«Всю мою жизнь моими двумя главными качествами были психическая устойчивость и, я бы сказал, ум...Я прошел путь от очень успешного бизнесмена и звезды телевидения до президента США. Я бы расценил себя не как умного человека, но как гения, и очень устойчивого гения!» — написал Трамп.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон ответил на вопрос о психическом здоровье Трампа.